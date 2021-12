Dal Giappone arriva Taste the TV, il televisore da leccare per percepire il sapore del cibo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ideato per offrire un'esperienza multisensoriale, tramite la lingua consente di assaporare gli alimenti visualizzati sullo schermo Leggi su it.mashable (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ideato per offrire un'esperienza multisensoriale, tramite la lingua consente di assaporare gli alimenti visualizzati sullo schermo

Advertising

zazoomblog : Dal Giappone arriva Taste the TV il televisore da leccare per percepire il sapore del cibo - #Giappone #arriva… - Anto__rus : RT @pesceriso: In Giappone la vigilia prevede una torta di questo tipo. Direi un grosso bravo all'industria della panna montata per aver in… - pesceriso : In Giappone la vigilia prevede una torta di questo tipo. Direi un grosso bravo all'industria della panna montata pe… - monsta_ecs : bello il giappone fino a quando non ti tocca lavorare anche dal 24 al 29 dicembre - ilmeteoit : Dal #Giappone arriva #Poimo, lo scooter gonfiabile che si infila in uno zaino. Il #VIDEO -