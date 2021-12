Dal 30 dicembre servirà il Super Green Pass per entrare in palestra (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non basterà più presentare l’esito negativo di un tampone (effettuato nell’arco delle 48 ore precedenti) per poter accedere a diverse strutture e attività. Questo è quanto è stato deciso ieri dal Consiglio dei Ministri che, dopo aver analizzato le indicazioni giunte dalla cabina di regia, ha discusso e licenziato il cosiddetto dl festività che fornisce nuove regole e nuove restrizioni strettamente legate all’aumento dei contagi da Sars-CoV-2 in Italia. Tra i provvedimenti che modificano lo status quo in modo più imponente c’è l’introduzione del Super Green Pass palestre. Super Green Pass palestre, cosa cambia col dl festività Il dl festività, infatti, ha esteso le attività per cui occorrerà essere in possesso della vaccinazione e dove non basterà più solamente la certificazione verde ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non basterà più presentare l’esito negativo di un tampone (effettuato nell’arco delle 48 ore precedenti) per poter accedere a diverse strutture e attività. Questo è quanto è stato deciso ieri dal Consiglio dei Ministri che, dopo aver analizzato le indicazioni giunte dalla cabina di regia, ha discusso e licenziato il cosiddetto dl festività che fornisce nuove regole e nuove restrizioni strettamente legate all’aumento dei contagi da Sars-CoV-2 in Italia. Tra i provvedimenti che modificano lo status quo in modo più imponente c’è l’introduzione delpalestre.palestre, cosa cambia col dl festività Il dl festività, infatti, ha esteso le attività per cui occorrerà essere in possesso della vaccinazione e dove non basterà più solamente la certificazione verde ...

sportface2016 : +++Dal 30 dicembre solamente i vaccinati e i guariti dal #COVID19 potranno accedere in palestra e luoghi in cui si…

Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va…

GiovaQuez: Dal 30 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza (31 marzo) sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato (quel…