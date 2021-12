Da Firenze, Dragowski il portiere del futuro del Napoli: pronta un’offerta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bartolomiej Dragowski è nei piani di calciomercato del Napoli. Il giocatore è di proprietà della Fiorentina ma non sta giocando. Oramai il portiere polacco sta giocando pochissimo e non trova spazio, anche per l’ottimo rendimento che sta avendo Pietro Terracciano che ha scavalcato Dragowski nelle gerarchie di Italiano. Secondo le ultime notizie che arrivano da Firenze l’estremo difensore classe 1997 sta pensando ad un addio anticipato da Firenze dato che il suo contratto scade nel 2023. Calciomercato: Napoli su Dragowski Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione la società di De Laurentiis ha individuato Dragowski come portiere per il futuro. A 24 anni il portiere polacco ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bartolomiejè nei piani di calciomercato del. Il giocatore è di proprietà della Fiorentina ma non sta giocando. Oramai ilpolacco sta giocando pochissimo e non trova spazio, anche per l’ottimo rendimento che sta avendo Pietro Terracciano che ha scavalcatonelle gerarchie di Italiano. Secondo le ultime notizie che arrivano dal’estremo difensore classe 1997 sta pensando ad un addio anticipato dadato che il suo contratto scade nel 2023. Calciomercato:suSecondo quanto riferisce il quotidiano La Nazione la società di De Laurentiis ha individuatocomeper il. A 24 anni ilpolacco ha ...

