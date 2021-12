(Di venerdì 24 dicembre 2021) (di Maria Pia Terrosi) La possibilità di riconoscere il passaggio di un’Alfa Romeo o di una Porsche dal rombo del motore non è solo una questione di meccanica. Quel rumore - o meglio quel- è una componente fondamentale nell’identità dell’mobile. Ora, con la progressiva diffusione dei veicoli elettrici, silenziosi per definizione, si tratta di ripensare da zero l’universo sonoro legato al mondo dellemobili. Prima di tutto per ragioni di sicurezza. A partire dal luglio 2019 infatti, ogni veicolo elettrico e ibrido immatricolato in un Paese Ue, deve essere dotato di un sistema di allarme acustico Avas (Acoustic Vehicles Alert System) che segnala a pedoni e ciclisti, l’arrivo di un veicolo elettrico. Personalizzabile dalle casemobilistiche, il segnale acustico deve avere un livello sonoro compreso ...

Advertising

AntCianciullo : Da Amarcord al suono del vento, auto elettriche in cerca di una voce (di M.P. Terrosi) - HuffPostItalia : Da Amarcord al suono del vento, auto elettriche in cerca di una voce -

Ultime Notizie dalla rete : Amarcord suono

L'HuffPost

...partendo dalla convinzione che non ha senso replicare ildi un motore che non c'è più. La nuova Fiat 500 elettrica quando passa non fa rumore, ma suona sulle note del celebre motivo di...Praticamente un. Sì, e ci siamo anche mossi in piena ottica old school: ho preparato io ... Alla mia etàancora con i miei amici delle superiori di Bailey's Crossroads. Ogni evento nella ...Non solo rendere riconoscibili i veicoli all’esterno con il suono giusto, ma dotarli di una colonna sonora in grado di regalare un’esperienza sensoriale ...Alexi (vero nome Panayotis Alexander) nacque da padre greco e mamma statunitense l’1 giugno 1970 a Birmingham, in Michigan. Il calcio fece presa su di lui sin da giovanissimo. Giocando nella squadra d ...