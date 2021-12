CrimiNapoli 10 | Carmine Alfieri | il falso rapimento del figlio del boss e il pentimento

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In quel momento, per fare un confronto con la Sicilia, era come se all?interno di Cosa nostra si fosse pentito Totò Riina. I rumors cominciarono a circolare dalla primavera del 1993:...

In quel momento, per fare un confronto con la Sicilia, era come se all'interno di Cosa nostra si fosse pentito Totò Riina. I rumors cominciarono a circolare dalla primavera del 1993:Alfieri , 'o ntufato (l'ìmbronciato), uno dei più potenti capoclan della camorra, stava iniziando a collaborare con i magistrati. Era finito in carcere l'11 settembre del 1992, quando venne ...'Sono un acceso tifoso di Maradona, un ultrà come tutte le persone fotografate con lui': parola diGiuliano , agli inizi del settembre 1989. Parola di un tifoso particolare, uno dei fratelli della famiglia che 32 anni fa dal quartiere di Forcella controllava tutti gli affari illeciti nel ...In quel momento, per fare un confronto con la Sicilia, era come se all’interno di Cosa nostra si fosse pentito Totò Riina. I rumors cominciarono a circolare dalla primavera del ...