CREDITO SPORTIVO E FEDERGOLF “IMPEGNATI NEL VERDE” PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CIRCOLI (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Istituto per il CREDITO SPORTIVO e la Federazione Italiana Golf rinnovano il loro impegno comune sul tema della SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, attraverso i riconoscimenti da assegnare ai migliori CIRCOLI italiani per l’edizione 2021 del progetto “IMPEGNATI nel VERDE”. Il riconoscimento ha il compito di avvicinare progressivamente l’intero movimento golfistico italiano verso la Certificazione AMBIENTALE Internazionale GEO – Golf Environment Organization, programma riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle più importanti associazioni che operano nel mondo del golf (R&A, EGA, PGA European Tour) e a difesa dell’ambiente (World Wide Fund for Nature). Sviluppo delle politiche di ecoSOSTENIBILITÀ dei percorsi di golf, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Istituto per ile la Federazione Italiana Golf rinnovano il loro impegno comune sul tema della, attraverso i riconoscimenti da assegnare ai miglioriitaliani per l’edizione 2021 del progetto “nel”. Il riconoscimento ha il compito di avvicinare progressivamente l’intero movimento golfistico italiano verso la CertificazioneInternazionale GEO – Golf Environment Organization, programma riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle più importanti associazioni che operano nel mondo del golf (R&A, EGA, PGA European Tour) e a difesa dell’ambiente (World Wide Fund for Nature). Sviluppo delle politiche di ecodei percorsi di golf, ...

