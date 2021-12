Covid: virus corre, 50.599 positivi, nuovo record (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma la corsa del virus: sono 50.599 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si ferma la corsa del: sono 50.599 i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore,assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Il virus corre, 50.599 positivi, nuovo record. Le vittime sono 141 nelle ultime 24 ore #ANSA - Adnkronos : #Covid Italia, l'infettivologo: 'Virus resterà, #vaccino almeno una volta l’anno'. - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - coerente66 : @Epistemide Sono andata a leggere e veramente CDC consiglia ai laboratori l'adozione di un multiplexed method in gr… - kim__bianco : RT @ChanceGardiner: Allison Pearson, editorialista Telegraph: Il 70% dei cosiddetti “ricoveri COVlD” a Londra è diagnosticato diversi gio… -