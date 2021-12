Covid, vigilia di Natale con 9 nuovi ricoveri al ‘San Pio’ (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nove nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio di via Pacevecchia. Sono 42 in totale le persone ricoverate: 22 sono sanniti e 20 residenti fuori provincia. Di questi, 3 sono degenti nel reparto di Terapia Intensiva, 10 in Pneumologia/Sub Intensiva, 20 in Malattie Infettive e 6 in Medicina Interna. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al Covid-19 deceduti ammontano a 353 su complessivi 1473 trattati (sospetti 209 e accertati 1264), mentre i guariti risultano 838. Dei 1264 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Area Covid dedicata, 959 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Novenelle ultime 24 ore nell’areadell’ospedaledi Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio di via Pacevecchia. Sono 42 in totale le persone ricoverate: 22 sono sanniti e 20 residenti fuori provincia. Di questi, 3 sono degenti nel reparto di Terapia Intensiva, 10 in Pneumologia/Sub Intensiva, 20 in Malattie Infettive e 6 in Medicina Interna. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti ammontano a 353 su complessivi 1473 trattati (sospetti 209 e accertati 1264), mentre i guariti risultano 838. Dei 1264 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Areadedicata, 959 sono residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene ...

