Covid, vigilia di Natale con 1.103 nuovi contagi nelle Marche. Età e province, ecco dove il virus corre di più /Il trend dei ricoveri (Di venerdì 24 dicembre 2021) ANCONA - Cresce il numero dei nuovi contagi Covid oggi, 24 dicembre 2021. nelle Marche nelle ultime 24 ore sono 1.103, con 9.724 tamponi esaminati nel percorso diagnostico - screening. La percentuale ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 dicembre 2021) ANCONA - Cresce il numero deioggi, 24 dicembre 2021.ultime 24 ore sono 1.103, con 9.724 tamponi esaminati nel percorso diagnostico - screening. La percentuale ...

Advertising

FirenzePost : covid, giani: 3337 nuovi contagi, esplosione di casi in Toscana oggi, vigilia di Natale. Tasso positivi 6,41% - tseokiie : cmq mi fate ridere cosa vi incazzate con la hybe per averli mandati in america ed essendosi preso il covid non può… - sbarrax : Genitori che scrivono la mattina della vigilia di natale “qualche giorno fa abbiamo scoperto di essere postivi al c… - bellkiwi : RT @jungkookmysmile: yoongi ha il covid e onestamente l’unica cosa che spero è che stia bene e che si riprenda al più presto! non ci voleva… - msnbody : Buona vigilia mia sorella ha il covid -