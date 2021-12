Covid, via libera al nuovo decreto: dal Green Pass alla terza dose, tutte le misure (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dall'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto all'anticipo della terza dose a 4 mesi dalla seconda, dallo stop alle feste all'aperto alle discoteche chiuse fino al 31 gennaio: ecco i provvedimenti presi dal governo Draghi nel decreto Festività, volto a contrastare l'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dall'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto all'anticipo dellaa 4 mesi dseconda, dallo stop alle feste all'aperto alle discoteche chiuse fino al 31 gennaio: ecco i provvedimenti presi dal governo Draghi nelFestività, volto a contrastare l'aumento dei contagi dovutovariante Omicron

