Covid, vaccino: il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi | In Italia in 5,6 milioni ancora senza prima dose (Di venerdì 24 dicembre 2021) In Italia il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre. Sono già 12 le Regioni con i reparti a livelli sopra l'allerta per quanto riguarda il Covid. Sul ...

