Covid, vaccino: il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi - Brusaferro: "Forte incremento della circolazione del virus" (Di venerdì 24 dicembre 2021) In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con le nuove restrizioni, l'Italia fa segnare il nuovo record assoluto di casi dall'inizio della pandemia: 50.599 nelle ultime 24 ore. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) In attesapubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con le nuove restrizioni, l'Italia fa segnare il nuovo record assoluto di casi dall'iniziopandemia: 50.599 nelle ultime 24 ore. ...

Advertising

ladyonorato : Otto casi di miocardite post vaccino Pfizer in bimbi di età 5/11 anni riportati negli USA. Fatelo leggere al vostro… - TgLa7 : ????#Covid: #Omicron 'meno grave', #Israele rimanda 4 dose di #vaccino???? - zaiapresidente : ?? Grazie di cuore a Federica Pellegrini per aver prestato il suo volto alla campagna della Regione del Veneto per l… - cdaria1 : RT @Napalm51: Vip e politici che hanno preso il covid prima del vaccino sono tutti vivi, guarda caso il Senatore Pepe è deceduto per covid,… - atestaltasempre : RT @dottorbarbieri: Rettifica: Gli italiani al di sopra dei 12 anni che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid sono attu… -