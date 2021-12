Covid, Trump difende vaccino: "E' sicuro, chi lo fa non muore" (Di venerdì 24 dicembre 2021) "I vaccini funzionano. Coloro che si ammalano gravemente e finiscono in ospedale sono i non vaccinati. Ma è una loro scelta. Chi si vaccina è protetto. La gente non muore quando si vaccina" contro il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) "I vaccini funzionano. Coloro che si ammalano gravemente e finiscono in ospedale sono i non vaccinati. Ma è una loro scelta. Chi si vaccina è protetto. La gente nonquando si vaccina" contro il ...

Advertising

disinformatico : Toh guarda. Donald Trump, quello che diceva che il Covid era una bufala, s'è fatto vaccinare e ha pure fatto il ric… - GiovanniGiuli : RT @liliaragnar: #USA I Dem ora attaccano Trump sui V si stanno arrampicando sugli specchi non capiscono la sua ironia quando ha detto che… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: #USA I Dem ora attaccano Trump sui V si stanno arrampicando sugli specchi non capiscono la sua ironia quando ha detto che… - LauraCarrese : RT @liliaragnar: #USA I Dem ora attaccano Trump sui V si stanno arrampicando sugli specchi non capiscono la sua ironia quando ha detto che… - anthos555 : RT @liliaragnar: #USA I Dem ora attaccano Trump sui V si stanno arrampicando sugli specchi non capiscono la sua ironia quando ha detto che… -