Covid, terza dose estesa alla fascia di età 16-17 anni e 12-15 fragili: si parte dal 27 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aifa - secondo quanto si apprende - si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio Leggi su lastampa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Aifa - secondo quanto si apprende - si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15entro il mese di gennaio

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. - CottarelliCPI : Omicron avanza. Se vogliamo evitare le chiusure occorre agire su ogni fronte possibile. Terza dosi, rafforzare uso… - zaiapresidente : ?? Grazie di cuore a Federica Pellegrini per aver prestato il suo volto alla campagna della Regione del Veneto per l… - zazoomblog : Covid terza dose estesa alla fascia di età 16-17 anni e 12-15 fragili: si parte dal 27 dicembre - #Covid #terza… - First_JC : RT @MMaXXprIIme: 'Alessandro Di Battista positivo anche con la terza dose. Natale in quarantena con moglie e figli' Covid-Fake -