Covid, terza dose anche per i giovani di 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il commissario Figluolo apre la possibilità di partire con i booster per i ragazzi dal 27 dicembre. Si userà Pfizer. I nuovi dati dell'Istituto superiore di Sanità: due regioni ad alto rischio. Il consigliere scientifico del governo Ricciardi: "Non è ancora il picco dei contagi....

