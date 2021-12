Covid | Ruggeri annuncia annullamento concerto e cita Zangrillo sulla ‘paranoia da Omicron’

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Nell’re che ildi Nuoro del 29 è annullato come tutti gli altri eventi, noto che qualcuno ancora ragiona”. A scriverlo su Twitter, comunicando dunque che il prossimo 29 dicembre non canterà nel capoluogo sardo, è Enrico. L’artista, su Twitter, un post del professor Alberto, critico con le misure del governo adottate per contrastare il rialzo dei contagi. “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli ‘scienziati’ e ai ‘giornalisti innamorati del19’. #Omicron #Paranoia”, scrive il primario del San Raffaele. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Programmi TV Capodanno di Canale5, il Covid cambia i piani dell'evento: Federica Pa[...] L'... deve rivedere i suoi piani e camb [...] Faranno parte della serata evento il cantante Enrico Ruggeri, la ... Rita Pavone, Enrico Ruggeri, Francesca Michielin , Andrea Griminelli, Federico Rossi, Bugo, Giò Di ... Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes affrontano due crisi umanitarie che il...