Covid oggi Veneto, 5.074 contagi e 16 morti: bollettino 24 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 5.074 i nuovi contagi da coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, in Veneto secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Dall’inizio della pandemia, i tamponi molecolari effettuati sono stati 8.136.675, gli antigenici 12.919.282. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 153, -6 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 5.074 i nuovida coronavirus, venerdì 242021, insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 16. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Dall’inizio della pandemia, i tamponi molecolari effettuati sono stati 8.136.675, gli antigenici 12.919.282. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 153, -6 rispetto a ieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

