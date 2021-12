Covid oggi Toscana, 3.337 contagi: bollettino 24 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 3.337 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 7.005.115. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 3.337 ida coronavirus in, 242021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 3.337 su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41% (19,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 7.005.115. L'articolo proviene da Italia Sera.

