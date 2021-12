Covid oggi Sardegna | 470 contagi e 2 morti | bollettino 24 dicembre

Leggi su italiasera

Sono 470 i nuovida coronavirus, venerdì 24in, secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2nell'isola. Si tratta di due uomini di 63 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.593 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 come ieri, in area medica 131, 4 in più di ieri, mentre 4.587 sono, invece, in isolamento domiciliare.