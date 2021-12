Covid oggi Russia, 24.703 contagi e 998 morti in 24 ore (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Russia ha raggiunto i 302.269 morti a causa del Covid, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 998 decessi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, i contagi rilevati sono stati invece 24.703, per un totale di 10.343.353. E’ Mosca la città dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi, 2.126, seguita da San Pietroburgo, con 2.117. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Laha raggiunto i 302.269a causa del, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 998 decessi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, irilevati sono stati invece 24.703, per un totale di 10.343.353. E’ Mosca la città dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore il maggior numero di casi, 2.126, seguita da San Pietroburgo, con 2.117. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - andreabettini : +++#Covid_19, oggi 44.595 casi in Italia. E' il record dall'inizio della pandemia+++ - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 40 su 100. Nota metodologica completa:… - riconoscibile : g-parola d-parola dem: 'AAAAAAAH ORROREEEE oggi 20mila nuovi casi covid IN FLORIDAAAA' la signora vive nella New… - cristinascat10 : RT @monicaventurel5: Riflessione di oggi: la vita che avevamo prima del Covid non tornerà più. Sicuramente prima o poi la pandemia finirà m… -