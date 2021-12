Covid oggi: nuovo record contagi . Dati Italia e regioni: morti e ricoveri (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altro record, il secondo consecutivo, di nuovi contagi Covid in Italia . Dopo i 44mila di ieri, oggi il bollettino del Ministero della Salute conta altri 50.599 positivi, con la Lombardia che fa da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Altro, il secondo consecutivo, di nuoviin. Dopo i 44mila di ieri,il bollettino del Ministero della Salute conta altri 50.599 positivi, con la Lombardia che fa da ...

