Covid oggi Lombardia | record 16 044 contagi | bollettino 24 dicembre

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 16.044 ida coronavirus in, 242021, secondo i numerideldella Protezione Civile e del ministero della Salute sulla regione. Da ieri, registrati altri 28 morti che portano il totale delle vittime a 34.887 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 102.951 (+ 8.418) mentre i dimessi/guariti sono 910.417 (+ 7.598). I pazientiin ospedale sono 1.400 (-8), in terapia intensiva sono 168 (+6). I nuovi casi sono stati individuati su 208.288 tamponi, il tasso di positività è del 7,7%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

