Covid oggi Lombardia | record 16 044 contagi | bollettino 24 dicembre

Advertising

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - ilpost : Chi muore oggi di COVID-19 - emenietti : Chi muore oggi di COVID-19 - IlNuovoTorrazzo : Covid. In regione cresce il contagio: oggi +16.044 nuovi casi - StefanoFeltri : RT @NatangeloM: Merry tampone - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #natale #covid #tamponi #24dicembre #vigilia #meg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Segna un altro record , da inizio pandemia, il numero di contagiati in Lombardia : 16.044 casi in un giorno, che con 208.228 tamponi effettuati fa salire il tasso di positività al 7,7% (ieri era al 6,...Sardegna In Sardegna si registrano470 ulteriori casi confermati di positività al, sulla base di 4.344 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.593 ...Con 208.228 tamponi effettuati è di 16.044 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 7,7% . Sono 28 i decessi, che… Leggi ...Ieri si erano contati 12.955 nuovi casi, numero mai raggiunto da inizio pandemia fino ad oggi, a fronte di 205.847 tamponi per un tasso di positività al 6,2%. Intanto… Leggi ...