Covid oggi Italia | Iss | Rt stabile | incidenza sale ancora

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La situazione-19 invede nell’ultimo monitoraggio l’indice di trasmissibilità Rt, mentrel’. Nel periodo 30 novembre-13 dicembre, si legge nel report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,11-1,15), in linea con la settimana precedente. L’Rt resta comunque “al di sopra della soglia epidemica”. Continua ad aumentare l’settimanale a livello nazionale: è “351 per 100.000 abitanti”, calcolata sul periodo 17-23 dicembre, contro 241 per 100.000 abitanti della settimana 10-16 dicembre (dati flusso ministero Salute). L'articolo proviene daSera.

Advertising

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - andreabettini : +++#Covid_19, oggi 44.595 casi in Italia. E' il record dall'inizio della pandemia+++ - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 40 su 100. Nota metodologica completa:… - Dorayak56884206 : RT @AStramezzi: Fra poche ore sarà Natale Gesù bambino (con vs donazioni e il lavoro dei volontari) ci ha portato il regalo Finalmente la… - Profilo3Marco : RT @cris_cersei: Il Messaggero, giornale romano con bacino di lettori 60/80enni, apre ogni giorno con 'Capo novax muore di Covid'. Oggi ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Vedi Anche, Speranza: 'Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa ... A questo punto, visto che la decisione di chiudere è arrivata dall'al domani, nello stesso ...... avesse seguito la linea rigorista del Partito Democratico e del Ministro della salute Speranza, spingendo anche verso l'obbligo vaccinale,non avremmo questi numeri. Non ci voleva un chiromante ...ITALIA – La stagione ‘orribile’ delle discoteche e dei locali da ballo, tra i più penalizzati da due anni di pandemia, sembra non finire mai: il governo ne ha decretato lo stop fino al 31 gennaio, and ...Ma anche dei tanti italiani che si sono vaccinati per evitare i peggiori guai da Covid, ma hanno mantenuto viva la capacità di ragionare e di dubitare delle verità ufficiali, che ora infatti si stanno ...