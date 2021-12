Covid oggi Italia, 50.599 contagi e 141 morti: bollettino 24 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 50.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 141 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19. 804 guariti o dimessi. Al momento in Italia ci sono 460.674 positivi. VENETO – Sono 5.074 i nuovi contagi da coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, in Veneto secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 16 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Dall’inizio della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 50.599 i nuovida Coronavirus in, venerdì 242021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 141. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19. 804 guariti o dimessi. Al momento inci sono 460.674 positivi. VENETO – Sono 5.074 i nuovida coronavirus, venerdì 242021, in Veneto secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 16. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Dall’inizio della ...

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - ilpost : Chi muore oggi di COVID-19 - emenietti : Chi muore oggi di COVID-19 - IlNuovoTorrazzo : Covid. In regione cresce il contagio: oggi +16.044 nuovi casi - StefanoFeltri : RT @NatangeloM: Merry tampone - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #natale #covid #tamponi #24dicembre #vigilia #meg… -