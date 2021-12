Covid oggi Emilia | 3 067 contagi e 22 morti | bollettino 24 dicembre

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 3.067 i nuovida Coronavirus, venerdì 24inRomagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 22che portano il totale da inizio pandemia a 14.104. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.902 tamponi con un tasso di positività del 6.4%. In isolamento domiciliare 48.381 persone. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 107 pari a 3 in meno rispetto a ieri, e quelli negli altri repartiche sono 1.119, due in meno rispetto a ieri. La situazione deinelle province vede Bologna con 720 nuovi casi, seguita da Rimini (358) e Ravenna (353); poi Modena (343), Reggio(335) e Forlì (219); ...

Anche in Toscana dal pomeriggio del 27 dicembre sarà possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose "booster" (di richiamo) per tutti i giovani ...
Giuseppe La Placa. Arrivano da un posto simbolo di questi tempi martoriati dalla pandemia, vale a dire il reparto Covid dell'ospedale Giovanni Paolo II. E' stata l'iniziativa di questa mattina ...