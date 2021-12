Covid oggi Campania | De Luca | “Evitare feste o scemenze o ci si fa male”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 dicembre 2021)in, non si fermano i contagi complice la variante Omicron. “Bisognale: il compleanno, la festa di laurea, le” ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “Quando siamo in un’emergenza, le cose non essenziali vanno eliminate perché ci si fa. Nessuno può controllare green pass semplice e rafforzato, come fai a controllare se la sera prima hai avuto contatto con uno che veniva dall’Irlanda o dalla Gran Bretagna?”. “Vi chiedo di essere responsabili – ha aggiunto nel corso di una diretta Facebook – perché dovete sapere che, in questo anno e mezzo-due anni, il personale sanitario si è ridotto. Molti medici, infermieri, amministrativi e tecnici sono andati in pensione e ...