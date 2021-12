Covid oggi Campania | De Luca | “Evitare feste o scemenze o ci si fa male”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)in, non si fermano i contagi complice la variante Omicron. “Bisognale: il compleanno, la festa di laurea, le” ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “Quando siamo in un’emergenza, le cose non essenziali vanno eliminate perché ci si fa. Nessuno può controllare green pass semplice e rafforzato, come fai a controllare se la sera prima hai avuto contatto con uno che veniva dall’Irlanda o dalla Gran Bretagna?”. “Vi chiedo di essere responsabili – ha aggiunto nel corso di una diretta Facebook – perché dovete sapere che, in questo anno e mezzo-due anni, il personale sanitario si è ridotto. Molti medici, infermieri, amministrativi e tecnici sono andati in pensione e ...

...mette in campo task force tamponi" In Lombardia entra in campo una task force per i tamponi. ...è stato raggiunto un nuovo apice e probabilmente sarà battuto il record di 901.450 tamponi (...Leggi ancheItalia, Iss: Rt stabile, incidenza sale ancora Secondo il report, Lombardia e Valle d'Aosta sono a rischio alto , 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia ...Bollettino Covid Lazio. Oggi su 29.662 tamponi molecolari e 50.209 antigenici per un totale di 79.871 test, si registrano 3.475 nuovi casi positivi (+469), 11 morti (-4), 921 ricoverati ...I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni, 19-24 anni e 60-69 anni. Sono 222 (-6) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 38 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono ...