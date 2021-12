Covid oggi Campania, 4.541 contagi e 10 morti: bollettino 24 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 4.541 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 24 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.534 test in Campania. Sono 32 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 457 quelli in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 4.541 i nuovida Coronavirus, venerdì 242021, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 10. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.534 test in. Sono 32 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 457 quelli in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

