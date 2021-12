Covid oggi Basilicata | 262 nuovi contagi | bollettino 24 dicembre

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 262 ida Coronavirus, 24in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.170 tamponi molecolari. Deicasi il numero più alto è stato rilevato ancora a Matera con 48casi da ieri, mentre i lucani guariti o negativizzati sono 43. I ricoverati per-19 sono 42, uno in più di ieri, di cui nessuno in terapia intensiva: 22 nell’ospedale di Potenza e 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 2.532. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.368 somministrazioni di cui circa 3.000 sono terze dosi. ...