Covid oggi Abruzzo | 686 contagi e 3 morti | bollettino 24 dicembre

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 686 i nuovida Coronavirus, venerdì 24in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 3, di età compresa tra 82 e 85 anni, tutti in provincia di Chieti, che porta il totale delle vittime a 2.629 nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 141. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.630 tamponi molecolari e 20.919 test antigenici. Sono 132 i pazienti, 2 in più rispetto a ieri, ricoverati in ospedale in area medica; 17 in terapia intensiva, ancora 2 in più da ieri, mentre gli altri 8.156 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila a 158, Chieti a 241, Pescara a 198 e Teramo a 73. L'articolo ...

Advertising

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - ilpost : Chi muore oggi di COVID-19 - fannicanelles : Il mio articolo di fondo di oggi su @LaRagione_eu. L'ambiguità del piano vaccinale #Covid_19 . Sono le differenze f… - ossequioso : RT @AStramezzi: Fra poche ore sarà Natale Gesù bambino (con vs donazioni e il lavoro dei volontari) ci ha portato il regalo Finalmente la… - HiPeople_21 : Press Review / #monrifsiteqn Covid: oggi contagi ancora verso l'alto. Dati Italia e regioni: morti e ricoveri - QUO… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

QUOTIDIANO NAZIONALE

...mette in campo task force tamponi" In Lombardia entra in campo una task force per i tamponi. ...è stato raggiunto un nuovo apice e probabilmente sarà battuto il record di 901.450 tamponi (...Leggi ancheItalia, Iss: Rt stabile, incidenza sale ancora Secondo il report, Lombardia e Valle d'Aosta sono a rischio alto , 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia ...Bollettino Covid Lazio. Oggi su 29.662 tamponi molecolari e 50.209 antigenici per un totale di 79.871 test, si registrano 3.475 nuovi casi positivi (+469), 11 morti (-4), 921 ricoverati ...I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni, 19-24 anni e 60-69 anni. Sono 222 (-6) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 38 (-1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono ...