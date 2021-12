Covid, obbligo vaccinale solo rinviato: il governo valuta l’estensione a tutti i lavoratori (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il governo valuterà l’imposizione dell’obbligo vaccinale a tutti lavoratori, dopo la mancata intesa sull’estensione a tutti i dipendenti pubblici durante il consiglio dei ministri di ieri. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’obbligo vaccinale per la pubblica amministrazione non è stato incluso tra le nuove misure anit-Covid annunciate ieri per l’opposizione manifestata dai ministri della Lega. Invece, la discussione sarebbe solo rinviata, con l’ipotesi di estendere l’obbligo all’intero mondo del lavoro. A sostenere la proposta, secondo quanto riporta Adnkronos, è il ministro Renato Brunetta che già aveva promosso l’estensione dell’obbligo del ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilvaluterà l’imposizione dell’, dopo la mancata intesa suli dipendenti pubblici durante il consiglio dei ministri di ieri. Secondo quanto riporta La Repubblica, l’per la pubblica amministrazione non è stato incluso tra le nuove misure anit-annunciate ieri per l’opposizione manifestata dai ministri della Lega. Invece, la discussione sarebberinviata, con l’ipotesi di estendere l’all’intero mondo del lavoro. A sostenere la proposta, secondo quanto riporta Adnkronos, è il ministro Renato Brunetta che già aveva promossodell’del ...

