Covid, obbligo di mascherine FFP2 per trasporti, cinema, stadi. Ecco dove si devono usare (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il decreto "Festività" introduce una serie di regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione personali. C'è l'obbligatorietà di indossare le mascherine open air anche in zona bianca. I modelli FFP2 devono essere utilizzati su trasporti locali e a lunga percorrenza, eventi sportivi, nei musei e per assistere agli spettacoli

