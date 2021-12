Covid | nuovo picco in Francia | oltre 94mila casi in 24 ore

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche la, come la Gran Bretagna, registra ildi contagi giornalieri da coronavirus da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 94.124 nuovi, circa 3mila in più del ...

Anche la Francia, come la Gran Bretagna, registra il picco di contagi giornalieri da coronavirus da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 94.124 nuovi casi, circa 3mila in più del ...... l'Italia fa segnare ilrecord assoluto di casi dall'inizio della pandemia: 50.599 nelle ultime 24 ore. Leggi Anche, 50.599 nuovi casi con 929.775 tamponi e altri 141 decessi Rt sopra la ...E' stato approvato il nuovo decreto covid, con le restrizioni per contenere l'escalation di contagi. I provvedimenti, dalle mascherine all'aperto alla nuova validità del ...In Italia, oggi, venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, si è registrato il record di casi Covid dall'inizio della pandemia, "abbattendo" la barriera dei 50mila contagi. Ma come vanno le cose negli al ...