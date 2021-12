Covid, news. Iss: incidenza sale da 241 a 351. Rt stabile a 1,13. LIVE (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'incidenza settimanale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. stabile al 1,13, l'indice Rt. Approvate dal governo le nuove misure per frenare la variante Omicron. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti. Locali da ballo chiusi fino al 31 gennaio. Si potrà consumare al banco nei locali al chiuso soltanto con il Super Green pass, che servirà anche nei musei. La durata del pass ridotta a sei mesi. Terza dose a 4 mesi, atteso l'ok dell'Aifa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'settimanale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa.al 1,13, l'indice Rt. Approvate dal governo le nuove misure per frenare la variante Omicron. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti. Locali da ballo chiusi fino al 31 gennaio. Si potrà consumare al banco nei locali al chiuso soltanto con il Super Green pass, che servirà anche nei musei. La durata del pass ridotta a sei mesi. Terza dose a 4 mesi, atteso l'ok dell'Aifa

