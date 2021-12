Covid, news. Bollettino: record di casi (50.333) e di tamponi (1 milione 90mila). LIVE (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per l'Iss, Lombardia e Val d'Aosta sono a rischio alto, 18 regioni moderato. L'incidenza settimanale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. Stabile l'Rt a 1,13. Approvate le misure per frenare la variante Omicron: mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti. Locali da ballo chiusi fino al 31 gennaio. Durata del pass ridotta a sei mesi. Terza dose a 4 mesi, atteso l'ok dell'Aifa Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per l'Iss, Lombardia e Val d'Aosta sono a rischio alto, 18 regioni moderato. L'incidenza settimanale continua ad aumentare: 351 per 100mila abitanti contro 241 di una settimana fa. Stabile l'Rt a 1,13. Approvate le misure per frenare la variante Omicron: mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti. Locali da ballo chiusi fino al 31 gennaio. Durata del pass ridotta a sei mesi. Terza dose a 4 mesi, atteso l'ok dell'Aifa

Advertising

repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - repubblica : Covid, due regioni a rischio alto. Sul filo del livello critico le terapie intensive. Ricciardi: 'A gennaio fortiss… - repubblica : Covid, monitoraggio settimanale, Iss: 'Da 9 settimane aumento rapido dei casi. Incidenza maggiore in eta' pediatric… - Franco88386632 : RT @repubblica: Covid, il bollettino del 24 dicembre: 50.333 nuovi casi e oltre un milione di tamponi - Ferndmgz : RT @eziomauro: Covid, sono 2176 i voli cancellati nel mondo: contagio per piloti e hostess. Compagnie Usa in difficoltà -