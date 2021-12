Covid, nessun cambio di colore per le Regioni italiane a Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per le Regioni italiane non si prevedono cambi di colore per Natale. Ognuna dovrebbe quindi rimanere nella propria fascia attuale così come determinata la scorsa settimana: 7 Regioni in giallo (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per lenon si prevedono cambi diper. Ognuna dovrebbe quindi rimanere nella propria fascia attuale così come determinata la scorsa settimana: 7in giallo (...

Advertising

ilriformista : Anche quando si dice: io non ce l’ho con Israele ma ce l’ho con il Governo, cosa in sé perfettamente legittima se n… - voltes48 : RT @borghi_claudio: ...Sulla base dei DATI la gestione del covid dovrebbe prevedere: ???? Campagna vaccinale mirata a anziani e fragili ???? C… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nessun cambio di colore per le Regioni italiane a Natale - BonomiGiuseppe : RT @borghi_claudio: ...Sulla base dei DATI la gestione del covid dovrebbe prevedere: ???? Campagna vaccinale mirata a anziani e fragili ???? C… - Stefano35763251 : RT @Roby86341796: @AAlciato Mio nipote invece per regalo di natale ha ricevuto la positività al COVID, nessun sintomo, nessun problema. Ne… -