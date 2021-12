Covid | monitoraggio settimanale | Brusaferro | Da 9 settimane aumento rapido dei casi Incidenza maggiore in età pediatrica

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La velocità di trasmissione si mantiene al di sopra della soglia epidemica nella maggior parte delle regioni Italiane. Lombardia e Valle d'Aosta sono le regioni classificate a rischio alto. "Buona adesione vaccinazioni 5-11enni ma ancora oltre 6 milioni di persone over 12 non...

Advertising

FederfarmaVene1 : Dal monitoraggio vaccinazioni @RegioneVeneto, nella settimana dal 20 al 26 dicembre 2021 sono state eseguite 3.463… - VELOSPORT1960 : Prudenza dagli esperti Usa: 'Potrebbe avere interazioni anche gravi, ci vuole attento monitoraggio' - Srmedia_info : Monitoraggio settimanale Covid-19, report 13-19 dicembre 2021 - SilviaCostaEU : In #Cina le drastiche ed perduranti misure di monitoraggio dei contagi da #covid con sofisticati strumenti di verif… - AldoMotzo : @cavalensi @alfonsoliguor11 @Rentespassives @barbarab1974 Ps. Il centro covid, dopo aver tentato di proporre la tac… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid monitoraggio

Sky Tg24

E' l'ideatore del progetto InformaCovid Sicilia , iniziativa dicivico per seguire l'andamento del coronavirus su base comunale. Un modo per superare il dettaglio dei dati pubblicati col ...Il bilancio della terza settimana didisposto dalle Prefetture di Campobasso e Isernia per garantire il rispetto delle misure anti -CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono 12 le multe scattate su 10.544 controlli effettuati nel ...Aumenta il numero delle Regioni che potrebbero cambiare colore subito dopo Capodanno a causa dell’aumento dei casi Covid: Lazio e Sicilia vanno ...Dennis Angemi è un ragazzo di diciannove anni originario di Regalbuto. E’ l’ideatore del progetto InformaCovid Sicilia, ...