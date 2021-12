Covid, Lombardia + 16.044 nuovi casi e 28 decessi. Milano città: +3.158 contagi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il report di venerdì 24 dicembre fornito dalla Regione. Nuovo record contagi da coronavirus in Lombardia. Oggi infatti si sono registrati 16.044 nuovi casi su 208.288 tamponi per una percentuale di positività che schizza al 7,7% Leggi su corriere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il report di venerdì 24 dicembre fornito dalla Regione. Nuovo recordda coronavirus in. Oggi infatti si sono registrati 16.044su 208.288 tamponi per una percentuale di positività che schizza al 7,7%

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 12.955 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tampo… - TgLa7 : ??#Covid: in #Lombardia variante #Omicron sale al 40% . Solo sei i ricoverati, nessuno in #terapiaintensiva - RaiNews : #Covid, non sono previsti cambi di fascia per le le Regioni a #Natale. Restano 7 in giallo e 14 bianche. Lombardia… - statodelsud : Covid Lombardia, il bollettino: 16.044 contagi su 208.228 tamponi - Pino__Merola : Covid Lombardia, il bollettino: 16.044 contagi su 208.228 tamponi -