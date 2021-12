Covid | Locatelli | “Omicron cinque volte più contagiosa | ma i dati ci dicono che la terza dose di vaccino garantisce la protezione”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La variante“ha dei tempi di incubazione e raddoppio del numero dei soggetti infettati molto superiore a quelle precedenti. Secondo alcuni studi avrebbe una contagiosità disuperiore alla Delta”. Lo ha detto il coordinatore del Cts Francoribadendo la necessità di “proteggerci”. “Se si fa un paragone rispetto allo stesso giorno dello scorso anno, pur a fronte di un terzo del numero dei contagi che c’era, il numero delle persone decedute era superiore di treabbondantemente rispetto a quello delle persone che ancora perdono la vita. Se oggi il numero dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva è duee mezzo in meno è proprio grazie ai vaccini”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

