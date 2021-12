Covid, l’Iss: Lombardia e Val d’Aosta a rischio alto, 18 regioni moderato. Rezza: «Bisogna accelerare con il richiamo» – Il video (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le regioni Lombardia e Valle d’Aosta sono classificate a rischio alto nell’andamento della pandemia da Coronavirus. Diciotto risultano invece classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque regioni – Calabria, Marche, la provincia autonoma di Trento, Puglia e Sicilia – sono ad «alta probabilità di progressione a rischio alto». Questo il quadro che emerge dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Solo la Provincia autonoma di Bolzano è classificata a rischio basso. Inoltre 15 regioni riportano un allerta di resilienza per i servizi sanitari territoriali. «Continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di Covid 19 nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lee Vallesono classificate anell’andamento della pandemia da Coronavirus. Diciotto risultano invece classificate a. Tra queste, cinque– Calabria, Marche, la provincia autonoma di Trento, Puglia e Sicilia – sono ad «alta probabilità di progressione a». Questo il quadro che emerge dal monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Solo la Provincia autonoma di Bolzano è classificata abasso. Inoltre 15riportano un allerta di resilienza per i servizi sanitari territoriali. «Continua a crescere il tasso di incidenza dei casi di19 nel ...

