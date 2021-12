Covid Liguria, il bollettino del 24 dicembre: ancora tanti contagi, aumentano i ricoveri (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Spezia, 24 dicembre 2021 - In Liguria sono 1.459 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore. Continua così la fiammata di contagi di questa nuova ondata. Il virus dilaga, anche ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Spezia, 242021 - Insono 1.459 i nuovi positivi alindividuati nelle ultime 24 ore. Continua così la fiammata didi questa nuova ondata. Il virus dilaga, anche ...

