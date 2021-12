Covid, le regole di Natale: disco chiuse fino al 31 gennaio, Green pass ridotto a sei mesi, terza dose dopo quattro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Natale ad alto rischio contagio e il governo corre ai ripari. Nuove misure restrittive sono state adottate dal Consiglio dei ministri per tentare di arginare i contagi. Il testo, dieci articoli in ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021)ad alto rischio contagio e il governo corre ai ripari. Nuove misure restrittive sono state adottate dal Consiglio dei ministri per tentare di arginare i contagi. Il testo, dieci articoli in ...

Advertising

vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - fanpage : Ultim'ora-Nuovo decreto Covid, cambiano le regole: #mascherine obbligatorie all'aperto, #SuperGreenPass di 6 mesi.… - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - Primatesovrani1 : RT @wireditalia: Lo prevedono le regole del governo sull'emergenza Covid-19. Emblematico il caso della Lombardia: il 18 dicembre arriva a m… - news_mondo_h24 : Decreto Covid, il Super Green Pass serve anche per andare in piscina, in palestra e al bar. Le nuove regole -