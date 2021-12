Covid, le regioni messe peggio: incidenza e focolai, ecco chi è a rischio zona arancione (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'incidenza settimanale dei casi di Covid, negli ultimi sette giorni, è salita a 351, contro i 241 per 100 mila abitanti registrata nei sette giorni precedenti. Lo afferma l'Istituto superiore di sanità in un comunicato... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'settimanale dei casi di, negli ultimi sette giorni, è salita a 351, contro i 241 per 100 mila abitanti registrata nei sette giorni precedenti. Lo afferma l'Istituto superiore di sanità in un comunicato...

