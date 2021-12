Covid Italia, picco contagi: in decreto Natale nuove misure contro Omicron (Di venerdì 24 dicembre 2021) picco di contagi Covid in Italia da inizio pandemia. E per fermare la nuova ondata di casi, legata all’esplosione della variante Omicron che rappresenta ormai il 28,2% dei positivi, arriva una nuova stretta con il decreto di Natale. Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, super green pass per il caffè al bancone e per andare al museo o in palestra, mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi e sui mezzi, alcune delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri. Ieri i positivi rilevati in 24 ore sono stati quasi 44.595, con 168 decessi e tasso di positività al 4,9%. E i contagiati dalla variante Omicron, avverte Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, “a breve saranno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021)diinda inizio pandemia. E per fermare la nuova ondata di casi, legata all’esplosione della varianteche rappresenta ormai il 28,2% dei positivi, arriva una nuova stretta con ildi. Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, super green pass per il caffè al bancone e per andare al museo o in palestra, mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi e sui mezzi, alcune delleapprovate dal Consiglio dei Ministri. Ieri i positivi rilevati in 24 ore sono stati quasi 44.595, con 168 decessi e tasso di positività al 4,9%. E iati dalla variante, avverte Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, “a breve saranno ...

Advertising

DavidPuente : L'ex senatore Bartolomeo Pepe è uno dei responsabili della diffusione delle bufale NoVax in Italia (ricordiamo l'in… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 36.293 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 30.798. Sono 146… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Italia_Notizie : Covid, Brusaferro: “Con Omicron i casi saliranno ancora. Sarà un Natale di prudenza, dobbiamo essere attenti” - Bepositive1991 : @Antonio_Caramia @azangrillo Muoiono 80.000 persone all'anno in Italia per tumore causato dalle sigarette. 160.000… -