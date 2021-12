Covid Italia, l’infettivologo: “Virus resterà, vaccino almeno una volta l’anno” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Infinita”. Così Stefano Vella definisce la pandemia da Covid in una intervista al Corriere della Sera dove spiega che il “coronaVirus, rimarrà fra noi per molto tempo. È più astuto dei suoi predecessori (quei coronaVirus, cugini che hanno provocato le due epidemie di Sars e Mers, scomparse rapidamente ndr), è cattivo ma non troppo (cioè non uccide le persone come il Virus Ebola, autoeliminandosi, ma ci convive), è geniale perché si trasforma, nelle sue varianti, e continua a infettare più gente che può, per sopravvivere. Una questione darwiniana”. Vella, che tra i numerosi incarichi ha ricoperto anche quello di direttore dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, attualmente insegna Salute Globale all’Università Cattolica di Roma. Sui richiami a quattro mesi dopo la seconda dose “è tutto da valutare – ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Infinita”. Così Stefano Vella definisce la pandemia dain una intervista al Corriere della Sera dove spiega che il “corona, rimarrà fra noi per molto tempo. È più astuto dei suoi predecessori (quei corona, cugini che hanno provocato le due epidemie di Sars e Mers, scomparse rapidamente ndr), è cattivo ma non troppo (cioè non uccide le persone come ilEbola, autoeliminandosi, ma ci convive), è geniale perché si trasforma, nelle sue varianti, e continua a infettare più gente che può, per sopravvivere. Una questione darwiniana”. Vella, che tra i numerosi incarichi ha ricoperto anche quello di direttore dell’Aifa, l’Agenziana del farmaco, attualmente insegna Salute Globale all’Università Cattolica di Roma. Sui richiami a quattro mesi dopo la seconda dose “è tutto da valutare – ...

