Covid Italia, Iss: "Crescita contagi in ogni regione, giovani più colpiti" (Di venerdì 24 dicembre 2021) contagi Covid in netta Crescita in tutte le regioni in Italia negli ultimi giorni. Davanti al rischio di diffusione della variante Omicron, diventa fondamentale procedere con la vaccinazione nella fascia 5-11 anni. "Negli ultimi sette giorni le fasce d'età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus" e poi "a scalare ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni e a seguire dai 30 ai 49 anni che crescono in maniera significativa", dice oggi Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, nel video in cui illustra i dati del monitoraggio dell'epidemia di Covid-19. Secondo il report, Lombardia e Valle d'Aosta sono a rischio alto, 18 regioni sono a rischio moderato e solo la Provincia autonoma di Bolzano a rischio basso.

