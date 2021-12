Covid Italia, Costa: “Rischio zona gialla per ogni regione” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Mediamente il Rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le Regioni. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane”. E’ lo scenario che delinea il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Timeline, su Sky TG24, mentre i contagi in Italia crescono e si fa sentire l’impatto della variante Omicron. “Fortunatamente, questo sistema a colori condiviso con le Regioni ci permette una gestione puntuale della situazione, e le misure che abbiamo adattato, dal Green pass alle ultime, ci permettono di garantire al nostro Paese ed alle nostre attività, anche di fronte ad una situazione che potrebbe peggiorare, di continuare a lavorare e di rimanere aperti. Ci saranno solo delle limitazioni per coloro che, liberamente, decidono ancora di non sottoporsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Mediamente ildicolpisce, più o meno, tutte le Regioni. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane”. E’ lo scenario che delinea il sottosegretario alla Salute Andreaa Timeline, su Sky TG24, mentre i contagi increscono e si fa sentire l’impatto della variante Omicron. “Fortunatamente, questo sistema a colori condiviso con le Regioni ci permette una gestione puntuale della situazione, e le misure che abbiamo adattato, dal Green pass alle ultime, ci permettono di garantire al nostro Paese ed alle nostre attività, anche di fronte ad una situazione che potrebbe peggiorare, di continuare a lavorare e di rimanere aperti. Ci saranno solo delle limitazioni per coloro che, liberamente, decidono ancora di non sottoporsi ...

