Covid Italia | 50 599 contagi e 141 morti | bollettino 24 dicembre

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono 50.599 i nuovida Coronavirus inoggi, venerdì 242021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 141. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 929mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 5,4%. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19. 804 guariti o dimessi. Crescono di 90 unità i ricoveri, raggiungendo quota 8.812, e di 15 le terapie intensive occupate, che sono 1.038 in tutto. Al momento inci sono 460.674 positivi. LOMBARDIA – Sono 16.044 ida coronavirus in Lombardia oggi, 242021, secondo i numeri record del ...

... celebrata nella Basilica di San Pietro davanti a circa 1.500 persone, anche quest'anno anticipata alle 19.30 come lo era stata l'anno scorso ai tempi del 'coprifuoco' anti -. Per il Pontefice, ...Sono 460.674 gli attualmente positivi alin, 30.645 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.567.644 e i morti 136.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA , nella riunione del 22 dicembre 2021, ha approvato l'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax) , rendendolo .... Quando sarà in commercio in Italia I d ...In Italia, oggi, venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, si è registrato il record di casi Covid dall'inizio della pandemia, "abbattendo" la barriera dei 50mila contagi. Ma come vanno le cose negli al ...