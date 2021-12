Covid, Iss: 12 Regioni con occupazione terapie intensive oltre il 10% (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salgono da 9 a 12 le Regioni e Province autonome sopra la soglia critica del 10% per occupazione in terapia intensiva. Sono Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Salgono da 9 a 12 lee Province autonome sopra la soglia critica del 10% perin terapia intensiva. Sono Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il report dell’Iss: “Incidenza settimanale dei casi continua ad aumentare, ora a 351. Rt stabile a 1,13. Ter… - MediasetTgcom24 : Iss: sale tasso di occupazione delle terapie intensive, è al 10,7% #Covid - Agenzia_Ansa : FLASH | L'efficacia del vaccino contro il Covid-19 nei vaccinati da meno di 5 mesi è al 92,7% per la malattia sever… - Deiana_Luca9 : RT @RaiNews: Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre. Il tasso di occupazione in aree medich… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Continua ad aumentare l’incidenza settimanale Covid a livello nazionale. Stabile a 1,13 l’indice Rt. Sono due le Regioni a ris… -